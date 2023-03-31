Политолог Михайлов спрогнозировал, к чему приведет отстранение послов РФ в Латвии и Эстонии

Специалист заметил, что отношения с прибалтийскими странами вряд ли дойдут до конфликтной стадии.

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Дипломатические отношения с Латвией и Эстонией будут снижены без конфликтов, заявил «Звезде» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Дмитрий Михайлов. Таким образом он прокомментировал освобождение от должностей послов России в указанных странах.

«Сам конфликт, мы же понимаем, что если он будет, то это один-два дня. Прибалтику не стоит рассматривать как серьезных игроков, это как в Польше называют их “западными гиенами”. То есть они просто могут что-то говорить плохое, делать выпады в сторону России, но по указке Соединенных Штатов Америки», - разъяснил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии. Чуть позднее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о высылке эстонского дипломата в качестве ответной меры.