В МИД сообщили о высылке эстонского дипломата в качестве ответной меры

В ведомстве предупредили и о других ответных мерах на антироссийские провокации эстонских властей.

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В Министерство иностранных дел России в пятницу, 31 марта, была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер. В качестве ответной меры российское внешнедипломатическое ведомство приняло решение срочно выслать эстонского дипломата на основе принципа взаимности.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

В министерстве также отметили, что Москва будет вынуждена предпринять и другие ответные меры на антироссийские провокации эстонских властей.

Немногим ранее президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии.