Путин освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии

От исполнения обязанностей освобождены Владимир Липаев и Михаил Ванин.

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Послы России в Латвии и Эстонии освобождены от должности. Об этом свидетельствуют соответствующие указы президента России Владимира Путина. Тексты документов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонской Республике. Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Латвийской Республике», - говорится в указах.

Напомним, Владимир Липаев покинул Эстонию еще в начале февраля. Также 29 марта МИД России вызвал послов Эстонии, Латвии и Литвы. Встреча была вызвана решением российской стороны выслать дипломатов прибалтийских стран по принципу взаимности.