Режим ЧС из-за непогоды ввели в нескольких районах Ростовской области

Ограничения ввели из-за сильного ветра с мокрым снегом, который привел к многокилометровым заторам в регионе, а также оставил 35 тысяч жителей без электроснабжения.

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В четырех районах и одном городе Ростовской области ввели режим ЧС из-за последствий непогоды. Об этом сообщил Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», - следует из сообщения губернатора в Telegram-канале.

Раннее Голубев написал, что из-за сильного ветра с мокрым снегом в регионе образовались многокилометровые заторы и произошло несколько ДТП, а 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Поскольку прогноз погоды на ближайшее время неблагоприятный, к местам заторов было решено направить дополнительные силы и средства МЧС, а также оборудовать пункты обогрева на трассе «М-4 Дон».

Накануне на трассе в Мурманской области в снежный плен попали десятки машин из-за бурана. Некоторые провели в ловушке почти сутки. Спасенные рассказали, как выбирались.