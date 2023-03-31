Движение в сторону Москвы и Белой Калитвы восстановлено на трассе М-4 «Дон»

По словам главы администрации Каменского района, пострадавших и обмороженных людей нет.

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Движение по восточному направлению от Каменского района в сторону Белой Калитвы и северному в сторону Москвы в Ростовской области полностью восстановлено. Об этом проинформировал глава районной администрации Владимир Савин.

«Расчистили от снега, но движение пока хаотичное - будем направлять туда ДПС», - сказал Савин в беседе с ТАСС.

По его словам, пострадавших и обмороженных людей нет. Для расчистки дорог были задействованы дорожные службы, силы МЧС и органы местного самоуправления. Застрявшим автомобилистам подвозят горячее питание, воду, топливо и медикаменты.

Немногим ранее в ГУ МЧС по Ростовской области проинформировали, что движение по трассе М-4 «Дон» запустили в обе стороны после затора, в котором застряли свыше тысячи автомобилей. Затор сокращен с 60 до 30 километров.