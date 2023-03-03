В России впервые испытан двигатель для спутников на криптоне

Отмечено, что криптон дешевле своего предшественника ксенона в 1,5-2 раза

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Роскосмос сообщил о проведении испытаний плазменного двигателя для спутников. Особенностью данного испытания стало то, что электроракетный двигатель работает на экономически дешевом топливе - криптоне.

«В интересах федерального проекта "Сфера" предприятия Госкорпорации "Роскосмос" - ОКБ "Факел" и ГНЦ "Центр Келдыша" - впервые испытали стационарный плазменный двигатель СПД-70М на криптоне», - заявили в госкорпорации, слова которой приводит РИА Новости.

Сообщается, что криптон дешевле традиционного ксенона в 5-10 раз, он может дать приемлемые параметры двигателей. Разработчики заявили, что двигатель показал стабильную работу и надежные параметры запуска. Сообщается, что новое топливо полностью соответствует требованиям для спутников проекта «Сфера».

В 2022 году Роскосмос приступил к исследованию возможности использования в электроракетных двигателях иных рабочих тел.

Немногим ранее американский космический корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым пристыковался к МКС. До этого 2 марта состоялся запуск Crew Dragon с космодрома Канаверал во Флориде. Экипаж состоит, помимо Федяева, из американцев Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.