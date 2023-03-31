В стране и мире Захарова отреагировала за слова Борреля об аресте в России журналиста WSJ Елизавета Потейчук Американский журналист WSJ арестован в Москве до 29 мая о делу о шпионаже. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС осуждает задержание в России американского корреспондена газеты Wall Street Journal. «Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами - вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для баланса», - написала дипломат у себя в Telegram. Напомним, 30 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по статье о шпионаже. Ведомство отмечает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая содержала государственную тайну. Вскоре Лефортовский суд арестовал журналиста до 29 мая. Экспертное мнение и аналитика