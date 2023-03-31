Заход фрегата «Адмирал Головко» в Кольский залив показали с коптера

Этот новейший фрегат пока еще не несет Андреевский флаг - церемонии подъема только предстоит состояться. После этого корабль официально включат в состав Северного флота.

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