Заход фрегата «Адмирал Головко» в Кольский залив показали с коптера
Новейшему кораблю предстоит пройти церемонию подъема Андреевского флага, после чего его включат в состав Северного флота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует снятые с квадрокоптера кадры захода в Кольский залив российского фрегата фрегата «Адмирал Головко».
Этот новейший фрегат пока еще не несет Андреевский флаг - церемонии подъема только предстоит состояться. После этого корабль официально включат в состав Северного флота.
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвукового «Циркона», подтвердив его готовность.
Тем временем в Минобороны России заявили, что тральщик «Лев Чернавин» спустят на воду уже в апреле.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.