Тральщик «Лев Чернавин» спустят на воду уже в апреле
Тральщик «Лев Чернавин» проекта 12 700 спустят на воду уже во второй декаде апреля. Об этом сообщает Минобороны России.
О подготовке корабля к спуску на воду главкому ВМФ Николаю Евменову доложил генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.
«Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также сообщалось, что в России создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95% излучения радиолокационных станций.
Ранее на заводе Дегтярева рассказали «Звезде», как можно испортить вражеский танк из винтовки АСВК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.