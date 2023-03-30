Тральщик «Лев Чернавин» спустят на воду уже в апреле

В планах Главного командования ВМФ сделать так, чтобы корабли противоминной обороны нового поколения составили основу минно-тральных сил флота.

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Тральщик «Лев Чернавин» проекта 12 700 спустят на воду уже во второй декаде апреля. Об этом сообщает Минобороны России.

О подготовке корабля к спуску на воду главкому ВМФ Николаю Евменову доложил генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

«Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также сообщалось, что в России создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95% излучения радиолокационных станций.

Ранее на заводе Дегтярева рассказали «Звезде», как можно испортить вражеский танк из винтовки АСВК.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.