Опубликованы кадры захода фрегата «Адмирал Головко» в Кольский залив

В ближайшее время корабль включат в состав Северного флота и поднимут на нем Андреевский флаг.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новый российский фрегат «Адмирал Головко» зашел в акваторию Кольского залива. Уникальные кадры с новейшим кораблем публикует телеканал «Звезда».

Пока на фрегате нет Андреевского флага - церемония подъема еще не состоялась. Только после нее состоится официальное включение корабля в состав Северного флота ВМФ РФ.

«Адмирал Головко» это третий корпус проекта 22350. Судно может нести на борту и применять крылатые ракеты «Калибр», а также противокорабельные «Ониксы». Также на вооружении фрегата артиллерийская установкой А-192, ЗРК «Редут» и противолодочный комплекс «Пакет-НК».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов