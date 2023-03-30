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Глава МВФ поделилась прогнозом для мировой экономики в 2023 году

Ирина Елагина
06:41 30.03.2023
Кристалина Георгиева отметила, что глобальная экономика находится в состоянии шока.
Глава МВФ поделилась прогнозом для мировой экономики в 2023 году
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
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Мировая экономика далека от стабильности и находится в зоне турбулентности. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева поделилась прогнозом для мировой экономики на 2023 год на Боаосском Азиатском форуме в Китае.

«Мы ожидаем, что 2023-й будет очередным сложным годом», - приводит РИА Новости слова Георгиевой.

Глава МВФ отметила, что бизнесу не привыкать к сложностям, так как не первый год «глобальная экономика находится в турбулентной среде» и испытывает «шок за шоком». Сейчас, по мнению Гергиевой, ситуация обостряется из-за продолжающегося украинского кризиса. По прогнозу МВФ, в 2023 году рост ВВП будет менее 3%.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке по итогам Восточного экономического форума-2022 были подписаны соглашения на рекордную сумму в более трех триллионов рублей.

Напомним, что в январе 2023 года на Давосском экономическом форуме президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб отметил, что мир сталкивается с таким количеством кризисов одновременно, поэтому нужна всемирная сеть цифрового контроля.

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