Глобализм, шаманство и эскорт: как прошел экономический форум в Давосе

Давосский экономический форум в этом году стал, очевидно, не только всемирным, но и экономическим. Речь на мероприятии шла о чем угодно, кроме экономики.

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Заголовки мировых таблоидов пестрят совсем не экономическими прогнозами. Журналистов привлекли высказывания слетевшихся на альпийский курорт глобалистов-заговорщиков. Так их окрестили в СМИ с первого дня форума, где обсуждались темы создания виртуальной вселенной, цифрового подчинения и, наконец, спасения планеты от вредящих ей людей. Обсуждать судьбы мира прилетели особенные люди. По крайней мере они себя считают таковыми. Бывший госсекретарь США, а теперь спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри вот так начал панельную дискуссию по экологии.

«Задумайтесь над этим! Довольно необычно, что мы, избранная группа человеческих существ, благодаря тому, что это коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, способны сидеть в комнате, собираться вместе и говорить о спасении планеты. Я имею в виду, что думать о "спасении планеты" – это почти внеземное занятие!», - сказал специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Всемирный экономический форум - действительно место для избранных. Но не для интеллектуалов, а для богачей - здесь собираются самые состоятельные люди планеты, чтобы решить будущее мира. Трибуну для них предоставляет Клаус Шваб - основатель и бессменный президент форума, влияние которого на мировую повестку вполне сопоставимо с Соросом или Ротшильдами. В разгар пандемии коронавируса он выпустил книгу, в которой анонсировал так называемую Великую Перезагрузку. По мнению Шваба, в ближайшем будущем появится всемирная сеть цифрового контроля, а частная собственность целиком исчезнет. Управлять новым миропорядком будут элиты - то есть участники давосского форума, о чем рассказал сам Шваб.

«Мы сталкиваемся с таким количеством кризисов одновременно. Что нужно для того, чтобы овладеть будущим? Я думаю, что наличие платформы, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества - это первый шаг к решению всех проблем», - сказал президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Буквально за неделю до начала слета в Давосе журналисты раскопали предсказание Клауса Шваба о неизбежности мощной кибератаки, которая спровоцирует полную остановку энергоснабжения и коллапс транспортной и финансовой систем.

«Мы уделяем недостаточно внимания пугающему сценарию мощнейшей кибератаки. Это будет конец нашего общества. Коронавирус будет выглядеть лишь небольшой неприятностью на фоне такой кибератаки», - сказал Шваб.

И буквально за пять дней до форума, одиннадцатого января в США произошел масштабный сбой системы оповещения пилотов. Гражданские рейсы находились в небе без всякого контроля диспетчеров. Несколько часов пилоты управляли лайнерами вслепую. Все это дало еще больше пищи для размышлений сторонникам теории заговора.

Впрочем, к моменту, когда в небо поднялись бизнес-джеты с участниками форума, авиаколлапс разрешился. Но и тут не обошлось без скандала. По данным некоторых СМИ, Шваб запретил вакцинированным пилотам перевозить членов Всемирного экономического форума в Давос и обратно. Конспирологическая теория гласит, что от западных ковид-вакцин пилоты могут умереть во время полета. О том, что элиты действительно выбирают непривитых летчиков рассказал журналистам бывший пилот одной из Австралийских авиакомпаний.

«Очень богатым бизнесменам требуется непривитая команда в их деловых поездках. Они могут позволить себе роскошь выбирать, потому что в Соединенных Штатах все еще есть большое количество невакцинированных членов экипажей, потому что компании, где они работают, не заставили их сделать это», - рассказал бывший пилот Jetstar Алан Дана.

Ковид-скандал продолжился и на земле. Журналисты отловили на давосских улицах главу фарм-гиганта Pfizer и стали задавать ему неудобные вопросы о вакцине от COVID-19, которую производит его фирма.

Сам саммит тоже преподнес несколько сюрпризов. Вместо экономической - центральной площадкой форума стала - экологическая. Темы - остро интересующие Запад. Прикрывая энергетический кризис заботой об экологии, в США хотят запретить газовые плиты в жилых домах. Бывший вице-президент США Альберт Гор в Давосе вообще заявил, что человечеству пора пересмотреть подход к использованию атмосферы в целом - но привёл крайне странные аргументы.

«Мы каждый день используем столько парникового газа, что если выпустить его в атмосферу, то тепла выделится как от 600 000 атомных бомб, которые были скинуты на Хиросиму! И это каждый день! Вот от чего кипят океаны! Вот что создает атмосферные реки и дождевые бомбы! Вот что высасывает жидкость из земли и приводит к засухам и вызывает волны беженцев! В этом столетии таких беженцев будет больше миллиарда!», - сказал бывший вице-президент США Альберт Гор.

Высказаться давали не только пожилым экспертам, которые в свое время сражались еще с озоновыми дырами, но и известным в очень узких кругах борцам за экологию. Например некой Фаун Шарп, которая позиционирует себя индийским шаманом, тонко чувствующим мир духов.

«Наши предки предсказали, что придет час расплаты, и он пришел!», - заявила Шарп.

Наши религиозные лидеры, они знают, что этот кризис - гораздо больше, чем физический и экологический. Мы, как народ, имеем глубоко израненный дух, который отчаянно нуждается в исцелении и восстановлении, и мы должны обратиться к нашему всемогущему Творцу, чтобы найти свое надлежащее место. Человечество должно занять свое надлежащее место.

Говорим экология - держим в уме Грету Тунберг. Без ярой шведской активистки Давос обойтись не мог. Сначала Грета выступила на панели по экологии, но не нашла особого понимания среду слушателей и вышла на улицы Давоса с протестом.

Впрочем, он показался наблюдателям постановочным пиар-ходом. Охрана форума даже не обратила внимание на митингующих, которых было в разы меньше, чем снимавших акцию журналистов.

Не обошлось на форуме и без цифровых технологий. Одна из конференций была посвящена так называемой Метавселенной - по сути это объединение реального и цифрового миров, которые строго будут контролировать их создатели при участии интерпола. Впрочем, виртуальная полиция не будет обращать внимание на некоторые вещи, которые в реальном мире еще находятся под запретом.

Подробнее о том, что происходило на форуме в Давосе смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».