Опубликованы яркие кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» в интересах МО РФ

Ранее сообщалось, что пуск прошел в штатном режиме 29 марта с космодрома Плесецк.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры пуска ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. На видео с разных ракурсов показано, как ракета поднимается в небо.

Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя 29 марта в 22:57 в Архангельской области. Уточняется, что старт прошел в штатном режиме и с космическим аппаратом была установлена устойчивая телеметрическая связь. Сведения о запущенном аппарате внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Недавно космонавт Сергей Крикалев в беседе со «Звездой» рассказал о самочувствии российского экипажа на МКС. По его словам, состояние у экипажа нормальное.