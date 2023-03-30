С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах МО РФ

Сообщается, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2568».

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В интересах Минобороны РФ с испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в». Пуск произошел в 22:57 29 марта и был произведен боевыми расчетами космических войск ВКС России. На борту ракеты-носителя находится космический аппарат.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель "Союз-2.1в" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление», - сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечено, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2568». Специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о запущенном аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Отмечено, что начат анализ информации о новом космическом объекте.

Менее недели назад «Звезда» показала с разных ракурсов кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка. Корреспондент показал, как выглядят большие 40-метровые фермы, которые держат ракету-носитель, а также железнодорожные цистерны с топливом, которым ее заправили - нужно огромное количество кислорода и азота.