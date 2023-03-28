Космонавт Крикалев рассказал о самочувствии российского экипажа на МКС

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в беседе со «Звездой» поделился информацией о состоянии российских космонавтов на Международной космической станции.

«Проводился анализ, нам давали информацию и наши медицинские службы. Статус экипажа нормальный, самочувствие соответствует существующему этапу полета, и прогноз на продолжение и завершение полета у всех специалистов положительный», - рассказал Крикалев.

Крикалев добавил, что ситуация не является уникальной - ему в свое время приходилось, когда заканчивалась одна экспедиция, продолжать работу по программе другой. Поскольку многие вещи являются типовыми, это для экипажа не является чем-то неизвестным. У космонавтов есть методики дополнительной подготовки на борту.

Ранее на Землю успешно вернулся корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме. При посадке космического корабля в атмосфере сгорел приборно-агрегатный отсек.