В РФ создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95 процентов излучения РЛС

Этот материал впервые в авиастроении может быть использован не как покрытие, а как элемент конструкции летательного аппарата.

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В России создали стелс-материал для самолетов, который поглощает 95 процентов электромагнитного излучения радиолокационных станций. Новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот.

«Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», - говорится в сообщении "Ростеха".

Уточняется, что новый материал создан в холдинге «Радиоэлектроника», принадлежащем этой госкорпорации.

Сам материал создан из соединенных между собой слоев стеклоткани. Его основу составляют тонкие нити с металлическим сердечником, которые находятся в стеклянной изоляции.

Помимо прочего среди преимуществ нового материала отмечается, что этот стеклопластик не надо восстанавливать, в отличие от других стелс-покрытий, которые «облезают» в ходе эксплуатации. При этом разработчики подчеркивают, что опытные образцы из нового материала уже прошли необходимые заводские испытания.

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