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Посол Антонов осудил молчание США на фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры

Марина Крижановская
06:19 30.03.2023
Высокопоставленный дипломат РФ спросил, разве власти США не знают о том, что священнослужители на Украине уже давно изгоняются с приходов, храмы обыскивают, соборы захватывают, а верующих преследуют угрозами физической расправы.
Посол Антонов осудил молчание США на фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency Globallookpress
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Соединенные Штаты не уделяют никакого внимания ситуации, происходящей на Украине вокруг Киево-Печерской лавры. По данному поводу посольство РФ заявило о своей встревоженности нарушением прав верующих, «растущее с каждым часом» на фоне гонений на монахов Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Анатолий Антонов обратил внимание на саммит, который проводят американцы с призывом уважать свободу вероисповедования.

«Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "Саммит за демократию" с призывами уважать свободу личности, слова, совести и религии. Нулевая реакция на ужасающие действия киевских властей противоречит заявленным целям саммита», - опубликован ответ посла на вопросы СМИ в Telegram-канале.

Анатолий Антонов задал американцам несколько вопросов касательно гонений на священников, проводимых обысков и насильственного захвата храмов, а также угроз в адрес верующих.

«Что означает молчание участников акции о дискриминации насельников монастыря? Безразличие, двойные стандарты или доказательство слепого следования руководящим принципам США? Разве здесь не знают о том, что в Украине священнослужителей уже давно изгоняют с приходов, храмы подвергают унизительным обыскам, соборы захватывают, а верующих преследуют угрозами физической расправы и лишения гражданства?», - спросил посол Антонов.

В посольстве также отметили, что недоумение вызывает приглашение на этот саммит Зеленского, «устроившего вакханалию беззакония с целью расколоть православный мир».

«Американцы должны найти в себе мужество перейти от морализаторства на "Саммите за демократию" к конструктивным шагам по прекращению богохульства и репрессий против православной общины», - призвал посол Антонов.

Немногим ранее стало известно, что монахи канонической УПЦ (Украинской православной церкви) отказываются покидать Киево-Печерскую лавру по приказу государственных властей. Минкульт Украины расторг с УПЦ действующий договор аренды.

Попытки это оспорить в законном порядке ни к чему не привели - уже третий судья взял самоотвод. Во встрече с ними отказал и сам президент Зеленский. Он по сути 1 декабря ввел против них санкции, запретив деятельность УПЦ.

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