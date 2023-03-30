В Кремле заявили, что не останутся безучастными в случае эвакуации в РФ выселяемых из Лавры монахов

Решение о возможной эвакуации может быть принято только если сами монахи выразят такое желание, отметил Дмитрий Песков.

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Решение о возможной эвакуации в Россию монахов из Киево-Печерской лавры зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если они будут выселены из лавры, дальше все будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их дальнейшей судьбе в случае, если это потребуется», - заявил Песков журналистам.

Песков добавил, Кремль решительно осуждает действия Киева по отношению к священнослужителям и давление, оказываемое на РПЦ.

Напомним, украинские власти потребовали от монахов Киево-Печерской лавры покинуть свою обитель к 29 марта. Однако священнослужители отказались выполнять данное требование. Более того, у святыни собралось большое количество людей - они не пустили внутрь комиссию украинского Минкульта.