Опубликованы кадры выхода, предположительно, журналиста WSJ Гершковича из здания суда

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда» запечатлела момент предположительного выхода американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича из здания Лефортовского суда в Москве. Его сразу посадили в машину силовиков.

На кадрах можно увидеть мужчину в желтой куртке, которого сопровождают несколько человек. Вопрос журналистов предполагаемый Гершкович оставил без комментариев. Известно, что ФСБ РФ попросила судью арестовать репортера по делу о шпионаже.

Напомним, Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в Екатеринбурге. По данным ведомства, он по заданию Вашингтона собирал информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В Кремле позже заявили, что он был пойман с поличным.