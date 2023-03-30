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Генерал-майор ФСБ Михайлов объяснил, что позволило задержать репортера Гершковича

Алексей Курильченко
15:29 30.03.2023
По словам эксперта, у ФСБ имелись неоспоримые доказательства вины американского журналиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Операция Федеральной службы безопасности по задержанию американского журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге проводилась после того, как была собрана вся доказательная база. Без наличия доказательств силовики не стали бы задерживать гражданина другой страны. Об этом «Звезде» рассказал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

«Скорее всего, у наших спецслужб есть доказательства шпионских действий этого человека. Спецслужбы работают исходя из того ущерба, который может нанести тот или иной персонаж. Действия пресекаются на том этапе, когда можно убедительно доказать его вину», - заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Комментируя возможные враждебные действия западного журналиста в РФ в столь непростое время, эксперт отметил, что американцы живут по другим стандартам и часто эти стандарты противоречат человеческой логике. В случае с задержанием журналиста силовики вели долгую подготовку и собирали доказательства.

«Все, что связано с этим задержанием, носит не сиюминутный характер. Наверное, было достаточно материалов, которые позволили принять такое вот экстремальное решение в отношении этого журналиста. Мы исходим из того, что для того, чтобы осуществить подобного рода операцию, нужно иметь "неубиенные" доказательства вины этого человека. Я так полагаю, что никто не решится решать этот вопрос без наличия доказательств», - подчеркнул Михайлов.

Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, Эван по заданию Вашингтона собирал информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В Кремле позже заявили, что он был пойман с поличным.

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