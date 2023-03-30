Авто, предположительно, с задержанным журналистом WSJ, прибыло к Лефортовскому суду

Эван Гершкович был задержан по статье о шпионаже за сбор информации, составляющей гостайну.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры автомобиля, в котором, предположительно, находится задержанный ФСБ американский корреспондент The Wall Street Journal. Машина приехала к Лефортовскому суду в Москве.



Судя по кадрам, Эвана Гершковича завели в здание суда в сопровождении правоохранителей. Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal по статье о шпионаже. Ведомство отмечает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая содержала государственную тайну.

Позднее задержание журналиста прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, американский корреспондент был задержан с поличным, поэтому о подозрениях речи не идет.