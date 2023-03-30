Российские банкиры столкнулись с новой уловкой мошенников

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Служба безопасности ВТБ зафиксировала всплеск активности мошенников, использующих новую схему обмана клиентов, чтобы получить доступ в личный кабинет онлайн-банка.

Как сообщила пресс-служба банка, аферисты звонят клиентам по телефону, представляются сотрудниками контакт-центра, информируют о блокировке учетной записи онлайн-банка и просят продиктовать пароль из sms-сообщения, чтобы восстановить доступ в личный кабинет. В результате обмана преступники могут получить доступ ко всем счетам клиента.

«Таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета», - предупредили в банке.

Служба безопасности ВТБ советует не вступать в разговоры с аферистами, тут прерывать разговор и звонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте, чтобы уточнить, все в порядке.

По информации вице-президента ВТБ Ольги Цегельной, мошенники прибегают к различным схемам обмана, преступная активность выросла на 25 процентов за январь-март 2023 года.

Ранее ЦБ рассказал о четырех самых популярных мошеннических схемах обмана банковских клиентов и рекомендовал ввести двухдневный период для возможности отменить перевод средств на мошеннический счет.