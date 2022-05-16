ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников

Регулятор хочет обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в базе ЦБ.

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Центральный банк России выступил с предложением ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого будет возможность отменить транзакцию, если она была осуществлена на мошеннический счет. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Мы предлагаем ввести некий "период охлаждения", который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом банки не нарушают права наших граждан», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.

Сообщается, что ЦБ РФ ведет специальную базу данных, в которой содержатся сведения о дропперских счетах, используемых для вывода и последующего обналичивания похищенных денежных средств. Регулятор планирует обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, в случае если информация о них содержится в базе Центрального банка.

Ранее Банк России раскрыл четыре самые популярные схемы, которые используют мошенники для хищения средств с банковских карт. Способы обмана ЦБ публикует в специальном разделе «Противодействие мошенническим практикам» на своем сайте.