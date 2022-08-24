В ЦБ предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

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Телефонные мошенники придумали новый вид обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками Центробанка. Иногда злоумышленники даже используют данные главы департамента информационной безопасности ЦБ для большей убедительности.

«В последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, «сотрудником» Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России», - рассказал РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

При этом он отметил, что Банк России не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. Также Центробанк не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

Напомним, ЦБ выступил с предложением ввести двухдневный период, в течение которого будет возможность отменить транзакцию на мошеннический счет. Регулятор уже ведет базу данных, в которой содержатся сведения о дропперских счетах, используемых для вывода похищенных денег.

Ранее Банк России раскрыл четыре самые популярные схемы, которые используют мошенники для хищения средств с банковских карт. Способы обмана ЦБ публикует в специальном разделе «Противодействие мошенническим практикам» на своем сайте.