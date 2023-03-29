Даниил Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Майами

Российский теннисист разгромил соперника из Франции в двух сетах.

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Российский теннисист Даниил Медведев продолжит борьбу за Кубок Miami Masters в США после победы над французским спортсменом Кентеном Алисом. Об итогах встречи сообщает пресс-служба турнира.

Поединок Медведева и Алиса длился около часа, россиянину хватило всего двух сетов, чтобы без особого труда одолеть соперника. Итоговый счет матча 6:4, 6:2.

В следующем круге Медведеву противостоит американский теннисист Кристофер Юбэнкс.



Ранее сообщалось, что Алькарас победил Медведева в финале Indian Wells Masters и стал первой ракеткой мира, для российского теннисиста это поражение стало первым после победной серии из 19 матчей.



Среди трофеев Медведева 2023 года - Кубок турнира ATP в Роттердаме, позволивший вернуться в ТОП-10 теннисистов мира.



