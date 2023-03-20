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Алькарас обыграл Медведева в финале Indian Wells Masters и стал первой ракеткой мира

Максим Крюков
05:18 20.03.2023
Российский теннисист Даниил Медведев, уступив в финале со счетом 6:3, 6:2, прервал свою победную серию из 19 матчей.
Алькарас обыграл Медведева в финале Indian Wells Masters и стал первой ракеткой мира
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Российский теннисист Даниил Медведев (6-е место рейтинга ATP) не сумел завоевать четвертый титул подряд и прервал свою победную серию из 19 матчей, проиграв в финале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча продлилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Россиянин допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного эйса. Представитель Испании один раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из трех.

Эта победа позволила испанцу сравнять счет в личном противостоянии с Медведевым (1:1). Прошлый поединок в рамках второго круга Уимблдона 2021 года остался за российским спортсменом.

Напомним, в полуфинале Медведев одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Алькарас в свою очередь переиграл итальянца Янника Синнера (7:6, 6:3).

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