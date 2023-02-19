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Медведев победил в турнире ATP в Роттердаме

Ирина Елагина
20:50 19.02.2023
Победа гарантирует возвращение Медведева в ТОП-10 теннисистов мира.
Медведев победил в турнире ATP в Роттердаме
© Фото: IMAGO Laurent Lairys Globallookpress
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Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракета в мире) выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

В финальном поединке российскому спортсмену противостоял итальянец Янник Синнер (14-я ракетка в мире).

Матч начался в упорной борьбе: первый сет закончился в пользу соперника, но затем Медведеву удалось переломить ход встречи и разгромить оппонента. Итоговый счет матча: 5:7, 6:2, 6:2.

Победа в турнире гарантирует повышение рейтинга российского спортсмена: на следующей неделе он вернется в десятку сильнейших теннисистов планеты.

Напомним, что в октябре 2022 года Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене, встретившись в финале с канадцем Денисом Шаповаловым. В поединке в Вене удача тоже сначала была на стороне противника, но в итоге Медведеву удалось взять реванш и закрепить успех с общим счетом: 4:6, 6:3, 6:2.

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