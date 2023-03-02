В стране и мире Марочко: украинские боевики устроили перестрелку между своими подразделениями Анастасия Бобылева Бой велся с применением гранатометов и стрелкового оружия. © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Украинские военнослужащие устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На западной окраине Артемовска, в районе детской больницы, зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники», - пишет он в своем Telegram-канале. Ранее Марочко заявил, что в украинскую армию начали привлекать несовершеннолетних. По имеющимся данным, недавно в Артемовск прибыл автобус с 30 молодыми людьми, не достигшими совершеннолетия. Экспертное мнение и аналитика