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Марочко заявил, что Украина начала привлекать в армию несовершеннолетних

Анастасия Бобылева
09:26 01.03.2023
Автобус с 30 молодыми людьми, не достигшими совершеннолетия, прибыл в Артемовск, сообщил подполковник ЛНР.
Марочко заявил, что Украина начала привлекать в армию несовершеннолетних
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Украинские националисты начали привлекать к боевым действиям детей, об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в Артемовск прибыл автобус, в котором находились около 30 несовершеннолетних. Планируется, что они будут служить в штурмовом батальоне «Айдар» и помогать в ведении боевых действий.

«Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность», - добавил Марочко.

Ранее он рассказал, что в Купянск массово свозят неподготовленных мобилизованных. У многих из них возникают конфликты с командирами из-за отсутствия специальной подготовки.

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