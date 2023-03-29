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Верховный комиссар ООН заявил о важности соблюдения свободы религии на Украине

Марина Крижановская
02:07 29.03.2023
Верховный комиссар заявил, что важно, «чтобы все свободы соблюдались».
Верховный комиссар ООН заявил о важности соблюдения свободы религии на Украине
© Фото: Wang Jiangang Xinhua Globallookpress
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В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека оценили критику властей Украины в свой адрес, в частности за выпущенный доклад, в котором говорилось о притеснении прав верующих Украинской православной церкви.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что для всемирной организации очень важно соблюдение свободы религии. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека», - приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в выпущенном докладе эти вопросы освещены. Немногим ранее стало известно, что в Тернопольской области Украины подожгли храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы был совершен ночью. Неизвестные разбили окно, через которое злоумышленники бросили воспламеняющееся вещество.

До этого сообщалось, что последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области был захвачен раскольниками. Тогда рейдеры проникли в храм через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестниц. Полиция не вмешивалась в происходящее.

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