В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

В УПЦ сообщили, что воспламеняющееся вещество неизвестные вбросили через разбитое окно храма.

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В Тернопольской области Украины неизвестные подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев. Инцидент произошел в ночь на 28 марта. Об этом сообщили в УПЦ.

«В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии», - говорится в Telegram-канале УПЦ.

Также в УПЦ отметили, что были найдены все орудия, которые были использованы для поджога храма. Согласно сообщению, в храме неизвестные разбили окно, через которое злоумышленники бросили воспламеняющееся вещество.

Ранее раскольниками был захвачен последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области Украины. По сообщению УПЦ, полиция не пыталась помешать сторонникам раскольнической Православной церкви Украины.