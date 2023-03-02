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Депутат Шингаркин рассказал о комиссии СНВ США с испорченной аппаратурой

Алексей Курильченко
09:02 02.03.2023
После катастрофы на АЭС Фукусима-1 комиссия из США использовала для проверки нашего ядерного арсенала оборудование, пораженное радиацией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американская комиссия, проводившая проверку российского ядерного арсенала в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), использовала неисправное оборудование, которое показывало ложные данные. Об этом рассказал эксперт в области ядерной безопасности, депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин в программе «Между тем» на «Звезде».

«Когда взорвалась АЭС Фукусима, на Дальний Восток - там, где у нас базируются стратегические ядерные силы, - из Японии прилетели американские специалисты, которые должны были проводить процедуры в рамках СНВ. Они раскупоривают аппаратуру, которая высчитывает тончайшие физические поля, чтобы понять, что у нас находится - в соответствии с процедурами договора, контроля на конкретных пусковых установках. И выясняется, что вся их аппаратура "заражена" радиацией с Фукусимы. Она не то что ядерных боеголовок не видит - она вообще ничего не видит! Приборы показывают, что здесь ядерная катастрофа, они просто испорчены», - рассказал Шингаркин.

По мнению эксперта, подобные действия со стороны американской комиссии могут означать, что США преследуют какие-то иные цели при проведении проверок в рамках договора.

«Поэтому президент (Путин. - Прим. ред.) и говорит: почему ваши инспекции не выполняют те функции, которые предусмотрены договором, а выполняют какие-то иные функции? Это же простой вопрос - какие иные функции? А они ответить не могут», - сказал эксперт.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре СНВ. Президент подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не выходе из договора. Указ о приостановке участия был подписан 28 февраля.

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