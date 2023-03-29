Корреспондент «Звезды» показал следы обстрелов ЗАЭС украинскими боевиками

Следы обстрела на колоннах находятся вблизи от резервуара азотно-кислородной станции. Он очень взрывоопасен. К счастью, во время обстрела персонал станции успел потушить пожар.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко показал следы обстрелов Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками.

«За моей спиной азотно-кислородная станция, резервуары. Крайне взрывоопасные. А вот колонны посечены осколками от одного из вражеских снарядов. Персонал станции успел вовремя погасить пожар на этом резервуаре, иначе бы катастрофы избежать не удалось», - прокомментировал корреспондент.

Сегодня на ЗАЭС прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В его планах - оценить степени защиты АЭС и поговорить с ее работниками, которым приходится эксплуатировать объект в крайне непростых условиях.

Ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС удалось подключить к энергоснабжению после провокации Киева.