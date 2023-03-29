Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл за Запорожскую АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Его сопровождают техперсонал и руководство АЭС.

В агентстве сообщили, что Гросси планирует оценить обстановку на станции и поговорить с ее работниками, которые эксплуатируют объект в сложных условиях. Также он планирует оценить степень защиты АЭС.

Это уже второй визит специалиста на станцию. Предыдущий состоялся в сентябре прошлого года. По итогам визита агентство выпустило отчет, согласно которому станция подвергалась обстрелам, приведшим к повреждению некоторых объектов.