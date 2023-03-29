Посольство РФ заявило, что США пытаются спрятаться за союзниками в деле о «Северных потоках»

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В вопросе о теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» США пытаются спрятаться за союзниками. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя заявления Белого дома о достаточности независимых расследований происшествия, ведущихся странами Европы.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», - цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее на заседании СБ ООН отказались от резолюции о создании комиссии для расследования теракта на газопроводах. В Кремле выразили сожаление по этому поводу, а в США прокомментировали, что такое решение было ожидаемым.