Херш заявил, что не удивлен результатами голосования СБ ООН по резолюции о «Северных потоках»

Он сказал. что было бы новостью, если бы Совбез принял российскую резолюцию, призывавшую создать международную комиссию по расследованию подрывов «Северных потоков».

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Американский журналист Сеймур Херш не удивлен, что СБ ООН не принял резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Он прокомментировал итоги голосования, прошедшие в Совете безопасности в Нью-Йорке.

«Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. С Бразилией интересно получилось», - приводит слова Херша РИА Новости.

Немногим ранее сообщалось, что постпред Бразилии при ООН выступил за создание международной комиссии по «Северным потокам». Рональдо Кошта Фильо отметил, что позицию Бразилии за создание данной комиссии не стоит рассматривать как критику проводимых Германией, Швецией и Данией расследований.