Спорт Спорт Спорт

Николай Валуев объяснил решение МОК желанием Баха видеть спортсменов РФ на соревнованиях

Алексей Курильченко
14:04 29.03.2023
Участие сильных спортсменов из России и Белоруссии привлечет больше спонсоров, а значит, и больше денег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об участии в соревнованиях российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию, говорит о том, что глава комитета Томас Бах все же хочет видеть на соревнованиях сильных атлетов из РФ, так как это привлечет больше спонсоров, а значит, и денег. Такое мнение выразил «Звезде» депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев.

«Решение МОК выглядит как метания Томаса Баха - с одной стороны, видно его внутреннее желание видеть российских спортсменов на международных соревнованиях, причем оно обусловлено не любовью к России и ее спортсменам, а скорее экономическими причинами. Любые международные соревнования - Олимпийские игры, чемпионаты мира - без спортсменов из России и Белоруссии выглядят с приставкой "недо"», - отметил Валуев.

Отсутствие сильных спортсменов из РФ и РБ снизит интерес зрителей и спонсоров к соревнованиям. Во многом это связано с многочисленной аудиторией из Азии, которая либо поддерживает Россию, либо относится нейтрально.

«Спонсор хочет, чтобы как можно большее количество людей посмотрело соревнования, где участвуют лучшие спортсмены мира. Речь идет уже о многомиллиардной аудитории - как раз та Азия, которая политически или поддерживает Россию, или просто молчит и ждет развития событий в Европе», - отметил депутат.

Напомним, в МОК порекомендовали допускать к международным соревнованиям под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с Вооруженными силами РФ или органами безопасности. В Кремле выразили готовность и дальше защищать интересы спортсменов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории
12:55 Спорт
Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с МОК для всемерного отстаивания интересов своих спортсменов
12:48 В стране и мире
В ЕАЭС сообщили, что Россия отменит роуминг с Киргизией, Арменией и Казахстаном к 2025 году
12:10 В стране и мире
Володин заявил, что с апреля социальные пенсии проиндексируют выше инфляции
11:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшимися в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.