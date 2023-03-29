Николай Валуев объяснил решение МОК желанием Баха видеть спортсменов РФ на соревнованиях

Участие сильных спортсменов из России и Белоруссии привлечет больше спонсоров, а значит, и больше денег.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об участии в соревнованиях российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию, говорит о том, что глава комитета Томас Бах все же хочет видеть на соревнованиях сильных атлетов из РФ, так как это привлечет больше спонсоров, а значит, и денег. Такое мнение выразил «Звезде» депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев.

«Решение МОК выглядит как метания Томаса Баха - с одной стороны, видно его внутреннее желание видеть российских спортсменов на международных соревнованиях, причем оно обусловлено не любовью к России и ее спортсменам, а скорее экономическими причинами. Любые международные соревнования - Олимпийские игры, чемпионаты мира - без спортсменов из России и Белоруссии выглядят с приставкой "недо"», - отметил Валуев.

Отсутствие сильных спортсменов из РФ и РБ снизит интерес зрителей и спонсоров к соревнованиям. Во многом это связано с многочисленной аудиторией из Азии, которая либо поддерживает Россию, либо относится нейтрально.

«Спонсор хочет, чтобы как можно большее количество людей посмотрело соревнования, где участвуют лучшие спортсмены мира. Речь идет уже о многомиллиардной аудитории - как раз та Азия, которая политически или поддерживает Россию, или просто молчит и ждет развития событий в Европе», - отметил депутат.

Напомним, в МОК порекомендовали допускать к международным соревнованиям под нейтральным флагом российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Рекомендации коснулись и тех, кто связан с Вооруженными силами РФ или органами безопасности. В Кремле выразили готовность и дальше защищать интересы спортсменов.