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Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории

Алексей Курильченко
13:50 29.03.2023
Дипломат выразил поддержку всем, кто солидарен с Русской православной церковью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство иностранных дел РФ категорически осуждает попытки киевского режима изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Как заявил «Звезде» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, злоумышленников ждет «суд истории».

«Те, кто это делают, Бога не боятся. Я понимаю, их ждет суд истории или юридическое преследование. Но это в будущем. Пока я могу сказать, что мы осуждаем категорическим образом (выселение. - Прим. ред.). Киевский режим вновь поставил себя вне закона. Сказать здесь нечего, кроме как выразить солидарность и поддержку всем тем, кто в лоне Русской православной церкви», - сказал замминистра.

Рябков добавил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, а виновные в беспределе будут наказаны.

Напомним, монахам УПЦ предписали покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. В этот день у лавры собрались тысячи верующих, а братия Киево-Печерской лавры выразила готовность до последнего отстаивать свои права жить и молиться в монастырских стенах.

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Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшимися в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов
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