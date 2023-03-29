Кремль: целей СВО невозможно достичь дипломатическим путем, они будут достигнуты военным

В числе приоритетов пресс-секретарь президента России назвал выполнение ее требований, обеспечение безопасности в новых регионах страны, а также обеспечение безопасности РФ в более широком контексте.

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В Кремле заявили о невозможности достичь целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями - это политико-дипломатический или военный, если политико-дипломатическим путем в настоящий момент невозможно», - сообщил Песков журналистам.

При этом он отметил, что, так как в случае с Украиной невозможно достижение целей спецоперации дипломатическим путем, то они будут достигнуты путем военным.

Дмитрий Песков подчеркнул, что для России важнее всего выполнение ее требований, обеспечение безопасности в новых регионах страны, а также обеспечение безопасности РФ в более широком контексте.

Для обеспечения реализации военного пути, о котором говорил Песков, необходимо сделать много нового. Важнейшая часть - увеличение выпуска боеприпасов. В этом направлении Минобороны ведет плотную работу с предприятиями ОПК России. Так, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Челябинскую и Кировскую области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Также Песков заявил, что в гражданах России доминирует уверенность в достижении всех целей специальной военной операции.