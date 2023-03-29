В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремль: целей СВО невозможно достичь дипломатическим путем, они будут достигнуты военным

Тимур Шерзад
13:10 29.03.2023
В числе приоритетов пресс-секретарь президента России назвал выполнение ее требований, обеспечение безопасности в новых регионах страны, а также обеспечение безопасности РФ в более широком контексте.
Кремль: целей СВО невозможно достичь дипломатическим путем, они будут достигнуты военным
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Кремле заявили о невозможности достичь целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться различными путями - это политико-дипломатический или военный, если политико-дипломатическим путем в настоящий момент невозможно», - сообщил Песков журналистам. 

При этом он отметил, что, так как в случае с Украиной невозможно достижение целей спецоперации дипломатическим путем, то они будут достигнуты путем военным. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что для России важнее всего выполнение ее требований, обеспечение безопасности в новых регионах страны, а также обеспечение безопасности РФ в более широком контексте. 

Для обеспечения реализации военного пути, о котором говорил Песков, необходимо сделать много нового. Важнейшая часть - увеличение выпуска боеприпасов. В этом направлении Минобороны ведет плотную работу с предприятиями ОПК России. Так, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Челябинскую и Кировскую области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Также Песков заявил, что в гражданах России доминирует уверенность в достижении всех целей специальной военной операции

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД Рябков заявил, что выгоняющих монахов УПЦ из лавры ждет суд истории
12:55 Спорт
Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с МОК для всемерного отстаивания интересов своих спортсменов
12:48 В стране и мире
В ЕАЭС сообщили, что Россия отменит роуминг с Киргизией, Арменией и Казахстаном к 2025 году
12:10 В стране и мире
Володин заявил, что с апреля социальные пенсии проиндексируют выше инфляции
11:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшимися в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.