Песков заявил о доминирующей уверенности россиян в достижении Россией всех целей СВО

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В Кремле видят уверенность россиян в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил абсолютную консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина.

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты», - заявил Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что на данный момент РФ может достичь поставленных целей в отношении Украины только военным путем.