В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил о доминирующей уверенности россиян в достижении Россией всех целей СВО

Алексей Курильченко
12:56 29.03.2023
Представитель Кремля отметил консолидацию общества вокруг президента РФ.
Песков заявил о доминирующей уверенности россиян в достижении Россией всех целей СВО
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

В Кремле видят уверенность россиян в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил абсолютную консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина.

«Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причем беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты», - заявил Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что на данный момент РФ может достичь поставленных целей в отношении Украины только военным путем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 Спорт
Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с МОК для всемерного отстаивания интересов своих спортсменов
12:48 В стране и мире
В ЕАЭС сообщили, что Россия отменит роуминг с Киргизией, Арменией и Казахстаном к 2025 году
12:10 В стране и мире
Володин заявил, что с апреля социальные пенсии проиндексируют выше инфляции
11:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с тысячами верующих, собравшимися в Киево-Печерской лавре перед изгнанием монахов
11:07 В стране и мире
Патрушев: мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины
Популярное
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
112: врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.