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Гособвинитель попросил пожизненное заключение для Ильназа Галявиева

Ирина Елагина
13:51 29.03.2023
В прениях сторон обвинитель настаивал на пожизненном заключении Галявиева с отбыванием первых пяти лет срока в тюрьме.
Гособвинитель попросил пожизненное заключение для Ильназа Галявиева
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Государственный обвинитель, прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков попросил суд назначить пожизненное заключение Ильназу Галявиеву, признав его виновным в массовом убийстве в казанской гимназии в 2021 году. Позицию прокуратуры по этому громкому уголовному делу Нафиков озвучил в прениях сторон 29 марта.

Сторона обвинения предложила для подсудимого максимально строгое наказание, предусмотренное УК РФ, уточнив, что первые годы лишения свободы Галявиев должен провести в тюремном заключении.

«Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима», - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Кроме того, сторона обвинения просила признать справедливыми гражданские иски потерпевших и взыскать в счет компенсации морального вреда 101 миллион рублей и 1,4 миллиона рублей материального ущерба.

Ранее председатель СКР РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Галявиеву потребовалось провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая опровергла прежние выводы экспертов и подтвердила вменяемость подсудимого. Именно результаты этого исследования позволили прокуратуре требовать пожизненное лишение свободы, а не принудительное психиатрическое лечение. Основанием для признания вменяемости стали в том числе данные о влиянии на Галявиева идей некой субкультуры и выводы деструктологов, установивших, что он «дублировал действия других последователей этого течения».

Напомним, что 11 мая 2021 года в казанской гимназии жертвами массового расстрела стали девять человек - семеро школьников и двое сотрудников, 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшими по делу проходят свыше 600 человек, 139 из них причинен тяжкий вред здоровью.

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