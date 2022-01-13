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Бастрыкин рассказал, почему первая экспертиза признала невменяемым устроившего стрельбу в казанской гимназии

Анна Назайкина
11:05 13.01.2022
Он также отметил, что к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов - ведущие ученые в области психиатрии.
Бастрыкин рассказал, почему первая экспертиза признала невменяемым устроившего стрельбу в казанской гимназии
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объяснил, что в ходе первой экспертизы в отношении напавшего на гимназию в Казани Ильназа Галявиева не учитывалось воздействие на молодого человека деструктивной субкультуры, поэтому тогда его признали невменяемым.

«Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн". Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы - выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения», - заявил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что в ходе следствия была собрана информация об особенностях данной субкультуры, которую впоследствии представили специалистам.

«Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов - ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент», - сказал председатель Следственного комитета.

Напомним, что трагедия в Казани произошла 11 мая. Жертвами стрельбы стали семь детей и две учительницы. Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Галявиев обвиняется в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушении на убийства, изготовлении взрывного устройства и умышленном повреждении имущества.

Впоследствии Ильназ Галявиев извинился перед родственниками погибших. Молодой человек признал свою вину по всем четырем инкриминируемым ему статьям обвинения.

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