Галявиев, убивший девять человек в казанской школе, признал свою вину

Всего по делу о нападении на гимназию №175 в Казани потерпевшими являются 667 человек.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на школу в Казани 11 мая 2021 года, полностью признал вину в содеянном. В результате стрельбы по людям погибли девять человек - семь детей и два сотрудника гимназии.

Всего потерпевшими по данному делу являются 667 человек, из которых 143 причинен тяжкий вред здоровью. Также против Галявиева были поданы гражданские иски на общую сумму 48 млн рублей.

«Вину признаю полностью», - сказал он, отвечая на вопрос судьи.

Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым, однако на этом проверки не закончились. Сообщалось, что в случае обратного диагноза юноше грозит пожизненное лишении свободы.