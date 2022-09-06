В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Угроза обстрелов и зона защиты: о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Анна Назайкина
Валентин Гвоздев
21:20 06.09.2022
В частности, утверждается, что агенство готово немедленно начать консультации, ведущие к срочному созданию зоны ядерной безопасности на объекте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Непрекращающиеся провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима способны спровоцировать техногенную катастрофу гораздо большего масштаба, чем чернобыльская.

На данный момент из-за обстрелов мощность 6-го энергоблока снижена, нарушена система охлаждения, станция работает лишь на обеспеченье собственных нужд. Этим вечером опубликован итоговый доклад МАГАТЭ после посещения объекта специалистами организации. В нем - призыв немедленно прекратить обстрелы станции и создать некую зону безопасности.

«До окончания конфликта и восстановления стабильных условий существует настоятельная необходимость в принятии временных мер для предотвращения ядерной аварии, возникшей в результате физического ущерба, нанесенного военными средствами. Это может быть достигнуто путем немедленного создания охранной зоны ядерной безопасности», - говорится в докладе

Также утверждается, что МАГАТЭ готово немедленно начать консультации, ведущие к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Впрочем, местные власти к инициативе агентства по защитной зоне относятся скептически и считают, что подобные действия могут лишь усугубить и без того непростую ситуацию вокруг АЭС.

«Если МАГАТЭ говорит о демилитаризованной зоне, то это означает автоматический заход на станцию сил специальных операций Зеленского или главного управления разведки...по сути боевиков Зеленского...взятие под контроль ими атомной станции и начало обстрела ими мирных городов», - сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщило об одном пострадавшем сотруднике Запорожской АЭС при обстрелах 6 августа, но кто их вел, специалисты не говорят. Судя по их отчету, был ранен человек, работавший в зоне хранения отработанного ядерного топлива.

Также миссия агентства в своем отчете упоминает, что и сама была свидетелем обстрела станции, экспертам организации приходилось уходить в укрытие.

Ядерные специалисты зафиксировали, что на станции были повреждены спецблок для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, контейнер, в котором находится система радиационного контроля сухого хранилища отработанного топлива, система смазки одной из турбин, а также крыша гаража для ТС, перевозящих отработанное ядерное топливо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
Видео
Угроза обстрелов и зона защиты: о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС
20:40 В стране и мире
Власти Запорожья опровергли сообщения о гибели коменданта Бердянска при подрыве
18:26 В стране и мире
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
17:45 Армия
Видео
От первого лица: уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора БМП в ходе спецоперации
16:07 В стране и мире
Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Популярное
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.