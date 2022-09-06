Угроза обстрелов и зона защиты: о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В частности, утверждается, что агенство готово немедленно начать консультации, ведущие к срочному созданию зоны ядерной безопасности на объекте.

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Непрекращающиеся провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима способны спровоцировать техногенную катастрофу гораздо большего масштаба, чем чернобыльская.

На данный момент из-за обстрелов мощность 6-го энергоблока снижена, нарушена система охлаждения, станция работает лишь на обеспеченье собственных нужд. Этим вечером опубликован итоговый доклад МАГАТЭ после посещения объекта специалистами организации. В нем - призыв немедленно прекратить обстрелы станции и создать некую зону безопасности.

«До окончания конфликта и восстановления стабильных условий существует настоятельная необходимость в принятии временных мер для предотвращения ядерной аварии, возникшей в результате физического ущерба, нанесенного военными средствами. Это может быть достигнуто путем немедленного создания охранной зоны ядерной безопасности», - говорится в докладе

Также утверждается, что МАГАТЭ готово немедленно начать консультации, ведущие к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Впрочем, местные власти к инициативе агентства по защитной зоне относятся скептически и считают, что подобные действия могут лишь усугубить и без того непростую ситуацию вокруг АЭС.

«Если МАГАТЭ говорит о демилитаризованной зоне, то это означает автоматический заход на станцию сил специальных операций Зеленского или главного управления разведки...по сути боевиков Зеленского...взятие под контроль ими атомной станции и начало обстрела ими мирных городов», - сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщило об одном пострадавшем сотруднике Запорожской АЭС при обстрелах 6 августа, но кто их вел, специалисты не говорят. Судя по их отчету, был ранен человек, работавший в зоне хранения отработанного ядерного топлива.

Также миссия агентства в своем отчете упоминает, что и сама была свидетелем обстрела станции, экспертам организации приходилось уходить в укрытие.

Ядерные специалисты зафиксировали, что на станции были повреждены спецблок для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива, контейнер, в котором находится система радиационного контроля сухого хранилища отработанного топлива, система смазки одной из турбин, а также крыша гаража для ТС, перевозящих отработанное ядерное топливо.