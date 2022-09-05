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В МАГАТЭ сообщили о готовности доклада о ситуации на Запорожской АЭС

Ян Брацкий
23:34 05.09.2022
Сразу после обнародования отчета, глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке на станцию.
В МАГАТЭ сообщили о готовности доклада о ситуации на Запорожской АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС во вторник. Об этом сообщили в организации.

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию», - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию на минувшей неделе. Для гостей провели экскурсию по территории, показали следы обстрелов ВСУ и предъявили доказательства провокационной деятельности официального Киева в отношении потенциально опасного объекта. Миссионеры пообщались с персоналом АЭС и жителями Энергодара, после чего отбыли, оставив на станции двух сотрудников.

Несмотря на это, вооруженные силы Украины продолжили обстреливать станцию. Последний случай произошел 5 сентября, сообщили власти Энергодара. Сейчас радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Экстренные службы пребывают в постоянной готовности для оказания первой помощи и устранения возможных последствий повреждений инфраструктуры, подчеркнули городские власти.

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