Секретарь Совбеза РФ пообещал, что несмотря на возрастающую военную помощь Украине, цели СВО будут непременно достигнуты.

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Россия добьется демилитаризации и денацификации Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего рабочего визита в Индию.

В Нью-Дели сегодня проходит встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. На этой встрече Патрушев выразил уверенность, что Россия достигнет заявленных целей спецоперации на Украине, несмотря на то, что коалиция западных стран поставляет Киеву вооружение.

«Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения», - сказал он.

По словам секретаря Совбеза, в вооруженном конфликте на стороне Киева принимают участие около 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн».

Встречи в формате «Рамштайн» начались в апреле прошлого года. В рамках таких собраний западные политики согласовывают поставки Украине вооружений и военную помощь.

На днях Патрушев назвал США «чемпионом» по количеству развязанных войн в разных частях мира, а также нарушению суверенитета других стран.

Напомним, утром 24 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о решении начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации этой страны.