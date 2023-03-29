Патрушев заявил, что около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в конфликте на стороне Киева

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что странам-членам ШОС нужно вести работу по недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что порядка 50 государств, которые входят в коалицию «Рамштайн», участвуют в вооруженном конфликте на стороне украинских боевиков. С таким высказыванием Патрушев выступил на встрече секретарей совбезов стран ШОС в индийском Нью-Дели.

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что в настоящее время странам-членам ШОС необходимо вести деятельность по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных стран, а также по борьбе с политикой односторонних санкций и ограничительных мер.

Вместе с тем Патрушев выразил уверенность, что России удастся добиться демилитаризации и денацификации Украины.