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Патрушев заявил, что НАТО сделала Украину большим военным лагерем для расчленения РФ

Елизавета Потейчук
09:40 27.03.2023
Натовские инструкторы и советники занимаются обучением украинских боевиков, а наемники ведут боевые действия в составе неонацистских батальонов, отметил секретарь СБ РФ.
Патрушев заявил, что НАТО сделала Украину большим военным лагерем для расчленения РФ
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Страны Североатлантического альянса сделали из Украины один большой военный лагерь с целью расчленить Россию. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он добавил, что натовские инструкторы и советники занимаются обучением украинских боевиков, а наемники ведут боевые действия в составе неонацистских батальонов. По словам Патрушева, США не скрывают своей цели сначала нанести поражение России на поле боя, а затем расчленить ее.

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов», - отметил Патрушев.

Напомним, Патрушев дал интервью изданию в преддверии второго «саммита за демократию», инициированного Вашингтоном. В частности, секретарь Совбеза РФ назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн.

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