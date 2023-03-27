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Global Times: Россия послала важный сигнал США по Украине

Игнат Далакян
17:31 27.03.2023
Согласно изданию, реакция Вашингтона показывает желание США «не раздражать Москву».
Global Times: Россия послала важный сигнал США по Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Решение российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для Соединенных Штатов по украинскому конфликту. Об этом пишет газета Global Times.

Согласно статье, Москва подобным действием стремится показать, что если Вашингтон и западные страны продолжат вмешиваться в украинский конфликт или поставлять оружие массового поражения, то Российская Федерация будет и дальше принимать контрмеры.

В материале говорится, что восприятие США новости о планах Российской Федерации разместить ядерное оружие в Белоруссии, говорит о том, что Вашингтон показывает свое желание «не раздражать Москву».

«Пентагон отреагировал на это заявление весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия", - говорится в газете.

Напомним, что Владимир Путин ранее заявил, что первого июля завершится строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Российский лидер также отметил, что уже 10 белорусских самолетов подготовлены, как носители тактического ядерного оружия.

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