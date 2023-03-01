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Запуск корабля Crew Dragon с россиянином Федяевым на борту состоится 2 марта

Анастасия Бобылева
11:29 01.03.2023
Его коллегами по экипажу станут американцы Стивен Боуэн и Уоррен Хобург и космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.
Запуск корабля Crew Dragon с россиянином Федяевым на борту состоится 2 марта
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту назначили на 2 марта. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

«По cообщению NASA, после устранения технических проблем запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6, в состав которого входит космонавт Роскосмоса, назначен на 2 марта», - указано в сообщении.

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди НАСА состоится в 08.34 мск, можно будет посмотреть трансляцию запуска. Вместе с Федяевым к МКС отправятся американцы Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Изначально пуск был запланирован на конец февраля, однако он не состоялся по техническим причинам. Вскоре стала известна новая дата запуска. Причиной неполадок оказался забитый фильтр наземной системы.

«После тщательного анализа информации и наземной системы НАСА и SpaceX определили, что поток TEA-TEB в бак-уловитель был снижен из-за забившегося фильтра наземной системы. Этот забившийся фильтр полностью объясняет особенность, проявившуюся во время попытки запуска», - говорится на сайте НАСА.

При попытке пуска система подачи специальной жидкости-воспламенителя передавала противоречивые данные. Эта жидкость - TEA-TEB - смешивается с керосином и запускает двигатели ракеты.

Перед этим ее прогоняют через внутренности ракеты в специальный бак-уловитель. На нем есть специальный датчик, который анализирует поток воспламенителя. Именно этот датчик и показал снижение потока жидкости, из-за чего пуск был отменен.

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